Dos días históricos para el beisbol mexicano porque se registraron tres debuts en 24 horas en las Grandes Ligas con Isaac Paredes, Luis González y Jesús Cruz, quienes se presentaron al máximo nivel del Rey de los Deportes con las franelas de Detroit Tigers, Chicago White Sox y St. Louis Cardinals, respectivamente.

El primero que salió a escena fue el sonorense Isaac Paredes, encargado de la tercera base con los Tigers el lunes, brillando al remolcar las únicas dos carreras de su equipo en la derrota 7-2 ante los White Sox, que un día después también aportaron otra presentación azteca en MLB.

Este martes fue turno del jardinero Luis González, igualmente nacido en Hermosillo, Sonora, quien desafortunadamente cometió un error al fildear una pelota de elevado con los White Sox. En ofensiva solamente tuvo un turno al bat, recibió un golpe y a la postre anotó carrera en el triunfo del día 10-4 ante Detroit, por quienes Paredes se fue de 3-0.

El último que apareció en escena fue Jesús Cruz este mismo martes con los St. Louis Cardinals, a quien en la lomita lo recibieron mal con dos carreras en su primer inning en las Mayores, si bien el juego en ese momento ya estaba definido en favor de los Chicago Cubs y terminó 6-3.

A special tip of the cap to Jesus Cruz 🇲🇽! pic.twitter.com/MVV9jY5hk7

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 19, 2020