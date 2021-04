Edgar Berlanga enfrentará este sábado a Demond Nicholson; sin embargo, ya piensa en sus próximas peleas, pues en una entrevista con Fino Boxing dijo que le gustaría enfrentar a dos de los mejores boxeadores mexicanos en los últimos años: Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr.

El boxeador de 23 años es una promesa en Puerto Rico debido a que tiene un récord profesional de 16 victorias y lo más sorprendente es que todas las consiguió por la vía del nocaut.

El boricua dijo que es un placer formar parte de la nueva camada de pugilistas que aspiran a convertirse en los próximos campeones mundiales.

“Es simple; es trabajo duro, no es nada, solo trabajo duro. Disciplina, dedicación, no rendirse. Tenía poder, pero no sabía cómo usarlo y utilizarlo. No estaba pensando en hacerles mucho daño y no tenía un instinto asesino, como lo tengo ahora”.