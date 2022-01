Motivado, con objetivos bien trazados y un nuevo equipo de trabajo, Miguel Ángel “Alacrán” Berchelt dijo que pelearía en dos meses, lo que marcaría su retornó al cuadrilátero, después de haber perdido la corona ligero junior del CMB ante Oscar Valdez, en febrero de 2021.

El cancunense expresó que está listo para regresar, esta vez en el peso ligero, luego de un largo descanso, que le permitió aclarar la mente, y saber qué es lo que quiere.

En una entrevista publicada por The Ring, manifestó que su principal objetivo es volver a ser campeón del mundo, pero ahora en la división de las 135 libras bajo la dirección de Capetillo, con quien se siente bien y motivado.

Al referirse a su ex mánager Alfredo Caballero, expresó elogios para él. En los tres años que estuvieron juntos vivió grandes experiencias como ganar el título ligero junior y exponerlo seis veces, pero sintió que necesitaba un cambio.

También no podía dejar pasar por alto la manera de cómo fue destronado por nocaut en 10 asaltos por Valdez, quien dio positivo a la sustancia prohibida fentermina, lo que ensombreció la mejor victoria de su carrera.

En ningún momento Berchelt cuestionó a Valdez, aunque indicó que hubo varias razones por las que perdió.

“No quiero demeritar a Valdez, pero no fui yo esa noche. Todo estaba mal, mi campo de entrenamiento no fue el mejor, escuché a las personas equivocadas que afectaron mi concentración y no me encontraba al cien por ciento de regreso después de la covid, pero quería pelear y pagué el precio por ello”, añadió.