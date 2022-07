Los Pumas de la UNAM estarían a punto de concretar uno de los “bombazos” del verano en el fútbol mexicano, pues no conformes con los refuerzos de Gustavo del Prete y Eduardo Salvio, estarían muy cerca de cerrar el fichaje del internacional brasileño Dani Alves.

Y es que luego de que surgiera el rumor en los primeros días de julio sobre una supuesta oferta, todo parece indicar que el futbolista de 39 años ya se habría decantado por el conjunto universitario; sin embargo, la decisión final todavía depende del aval de Tite, el entrenador de la selección brasileña y a quien tiene convencer para llegar al Mundial de Qatar 2022.

Por esta razón, la firma de Alves por los Pumas todavía no se encuentra estampada en las oficinas de la Ciudad de México; sin embargo, esto no ha impedido saber algunas de las cifras que ya estarían pactadas entre el lateral diestro y los Pumas, las cuales lo convertirían en uno de los jugadores mejor pagados de México.

La información anterior, así como el salario ofrecido a Alves, son de acuerdo con lo publicado por René Tovar y Antonio Rosales a través de ESPN, donde detallaron que Pumas habría hecho una oferta de USD 3 millones por el brasileño, solo por firmar con el conjunto universitario.

A esta cantidad, habitual en jugadores sin contrato bajo el concepto de “prima de fichaje”, todavía falta sumarse el salario que recibiría durante todo su contrato, ya que hasta el momento se sabe que Alves firmaría por un año con el equipo auriazul.

A pesar de que el sueldo específico no ha sido develado, sí detallaron que se metería entre los mejores salarios del fútbol mexicano, solo por detrás de Florian Thauvin, André-Pierre Gignac, Guillermo Ochoa y el recién incorporada Jonathan Rodríguez, por lo que podría percibir una cifra cercana a los USD 2 millones al año en concepto de salario.

Esta millonada estaría por encima de los seis meses que cobró con el FC Barcelona, pero por debajo de lo que cobraba antes en el São Paulo de Brasil, donde recibía una cifra cercana a los USD 4 millones de dólares por año.

De esta forma se espera concretar el fichaje de Dani Alves con el equipo que dirige Andrés Lillini, siempre y cuando desde la Selección de Brasil se le asegure al jugador que su llegada a México no sería un inconveniente para ser tomado en cuenta en la lista final para la Copa del Mundo.

Entre los otros clubes que han mostrado su interés para hacerse con los servicios de Dani Alves se encuentra el Club Athletico Paranaense, quien marcha segundo en la Serie A, acaba de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores y que ya tuvo un preacuerdo en el pasado mes de diciembre con el jugador.

Antes de que el FC Barcelona llegara a un acuerdo con Dani Alves para incorporarse en el pasado mercado invernal, Athletico-PR había pactado su fichaje con el jugador; sin embargo, cuando se presentó la posibilidad de llegar a Catalunya, el propio futbolista le pidió al presidente Mário Celso Petraglia que le permitiera firmar con los culés.

“Se fue al Barcelona, pero venía a jugar con nosotros aquí en 2022. Entonces me llamó y me dijo: ‘Mire, presidente, ¿me suelta? Me invitó el Barcelona’. Le dije que todo estaba bien”, afirmó el mandatario en su momento, por lo que podrían abordar el fichaje para esta segunda mitad de año.