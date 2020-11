En la parte más alta de su carrera deportiva y cuando empezaban a crecer sus problemas personales, el argentino Diego Armando Maradona, fallecido esta mañana en su país natal, estuvo en Cancún.

Se tienen documentadas por lo menos dos visitas a Cancún del mejor futbolista del mundo desde la década de los 80´s.

Diego Armando Maradona estuvo en Cancún en los años noventas.

En esa ocasión, la marca mexicana de indumentaria deportiva, Garcis, invitó al campeón del mundo, Diego Armando Maradona, a una sesión de fotos para patrocinar su marca, con todo pagado en Cancún para él y su familia.

El “Diego” vaya que disfrutó esa colaboración comercial y lo hizo acompañado de Claudia Villafañe, su primera esposa y sus hijas Dalma y Giannina.

Maradona llegó a Cancún el 19 de Septiembre de 2008 y entre otras cosas, recibió un homenaje de las autoridades municipales al concluir su participación en el juego, con el que se inauguró oficialmente el Poliforum Benito Juárez de Cancún.

“Me voy muy agradecido por el cariño que me mostró la gente de México y de Cancún. Al margen del resultado, me llevo esa satisfacción por recibir ese trato de la gente”, declaró Maradona, protagonista del espectáculo de ex jugadores.