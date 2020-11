Si el futbol se basara sólo en dinero, muchos equipos no podrían aspirar siquiera a pensar en jugar un repechaje.

Pero no es así, “la capacidad, los conocimientos, son los que valen más. El dinero te aumenta las probabilidades, pero no te garantiza el éxito”, dice José Guadalupe Cruz, el técnico revelación del torneo. El Profe, entrenador del Necaxa, llegó como relevo de Alfonso Sosa con ocho puntos en 9 fechas y lo llevó hasta el décimo lugar de la competencia, con 24 unidades, ganando los últimos cinco juegos, “y esto —asegura—, no es obra de la casualidad”.

Mas, si de dineros se hablara, esto no sería así. Los Rayos tienen una plantilla valuada en apenas 26.8 millones de dólares, muy lejos del equipo más rico del torneo, el Monterrey, que cotiza a sus jugadores en 82.1 millones, el triple del valor; y ni qué decir de su rival en el repechaje, el Guadalajara, que suma 61.2 millones de billetes verdes, doblando el costo necaxista… Pero como no se trata de lo económico.

“El dinero sí vale, pero no como todos piensan. Es importante tener recursos financieros, lo que te aumenta las probabilidad de éxito, pero no te lo garantiza”, refiere.

Así que, ante la desventaja en nómina, lo que se hace “es trabajar día y en los juegos sacar a la luz la capacidad, los conocimientos y experiencia, eso en suma debe alcanzarte para lograr tus objetivos”.

Al final, cuando el árbitro pite el inicio del juego, “no pensamos en ser los primeros o últimos en la nómina, pero sí pensamos en que podemos contender por entrar a una Liguilla y después ir por un título”.

Y el primer obstáculo para esto se llama Guadalajara, lo que entusiasma al Profe Cruz: “Un equipo que te viste, y que debe ser marcado como favorito por la inversión, porque al margen de las ausencias que pueda tener [jugadores separados por indisciplina y lesiones], tiene un plantel muy capaz en cantidad y calidad. Hay que ir a trabajar el partido, como lo hemos hecho en estos cinco con victorias seguidas. Vamos a pararnos de manera valiente, proactiva… Si los marcan como favoritos. está bien; Necaxa hablará en la cancha”, y el dinero no contará