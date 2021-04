Stefano Domenicali, CEO de la categoría, aclaró que las carreras sprint se aplicarán en fechas especiales y las denominó como “Grand Slam”. Sin embargo, los equipos más importantes están en negociación porque pretenden dinero extra

Aquello que había sido una idea al aire, una propuesta más para volver a seducir a las masas, ya es toda una realidad en la Fórmula 1. El sensible cambio de formato que pretenden aplicar durante la temporada actual ya está en marcha y el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, filtró algunos detalles de lo que está ocurriendo tras bambalinas mientras afinan los últimos detalles para que se estrenen las revolucionarias “carreras sprint”.

Una de las dudas que giraban en torno a esta nueva configuración es quién iba a colgarse la distinción como dueño de la pole position, algo que Domenicali aclaró: “Es muy sencillo para las estadísticas, la pole position será para el piloto que gane la carrera prevista para el sábado. Sólo hay un ganador de la carrera, y es el piloto que gana el Gran Premio el domingo”.

El italiano, que asumió el cargo hace apenas unos meses, también lanzó una aclaración clave en la entrevista que realizó con la revista alemana Auto Motor und Sport (AMus): las carreras sprint serán como una especie de Grand Slam ya que se realizarán en algunas fechas especiales.

“No queremos hacer este formato en todos los Grandes Premios en el futuro. Este debería ser un Grand Slam para eventos seleccionados. Tenemos que discutir eso en el siguiente paso (en cuántos), pero no en demasiados. Veamos si funciona primero. Cuanto más impredecible se vuelve todo, más interesante es la acción de las carreras. Si no lo intentamos, nunca sabremos si es un activo o no. ¿Cuántas veces hemos cambiado el formato de clasificación en el pasado? Siempre con la intención de hacerlo mejor y llegar a donde estamos hoy”, destacó.

Mientras convive con la resistencia de algunas escuderías de jerarquía, Domenicali aseguró que el primer impacto a nivel comercial fue positivo: “Cuando hicimos público el anuncio de que queríamos probar una calificación de sprint de este tipo, los organizadores que eran elegibles para la prueba inmediatamente recibieron muchas más solicitudes de entradas. Y las estaciones de televisión estaban encantadas. Este formato tiene muchas ventajas. Cuanto menos tiempo para las sesiones de práctica libre, más acción en la pista. Ya nadie espera mejores condiciones en el garaje”.

La idea será realizar una práctica libre los viernes y ya el sábado realizar la carrera sprint, que entregará unos pocos puntos para los ganadores y permitirá organizar la grilla de largada del domingo. El CEO aclaró que todavía están en discusión por el tema de los costos, ya que las escuderías consideran que una carrera sprint podría significarles mayores gastos.

“La diferencia entre clasificarme solo en la pista o en una carrera no es tan grande. La distancia es aproximadamente la misma. Si pedimos una compensación por todo lo que queremos volver a intentar, nunca lo conseguiremos. No deberíamos perder de vista el panorama general. Actualmente estamos discutiendo el impacto en los costos. Pero para ser honesto, las quejas vinieron principalmente de los grandes equipos. Espero que podamos encontrar una solución ahora. Los demás detalles del formato son más o menos completos”, avisó apuntando contra los equipos principales de la divisional.

Días atrás, el sitio especializado Motosport aseguró que la empresa propietaria dueña de la Fórmula 1 había llegado a un acuerdo con las escuderías para entregarles un dinero extra en los tres Grandes Premios donde se aplicaría el nuevo formato este año.

Este cambio en las pistas llegará acompañado con otras modificaciones fuera de ellas para intentar acercar al público: “Nuestra estrategia es: TV gratis donde queremos dar a conocer y popularizar la Fórmula 1. No se puede vender algo que aún no es parte de la cultura o que no se conoce. Cuando un mercado se ha desarrollado y la audiencia comprende más sobre el deporte, puede ir a la televisión de pago. Decidiremos caso por caso”.

Mientras todo este debate se desarrolla, la F1 decidió modificar los horarios de la segunda fecha que se realizará el próximo fin de semana en Italia para no coincidir con el funeral del príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo. La qualy del sábado será 10 de la mañana (hora Argentina) y la carrera del domingo se iniciará a las 11 (hora Argentina).