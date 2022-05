El piloto mexicano Patricio O’ Ward, de Arrow McLaren, se llevó el primer lugar en el Gran Premio de Alabama. Con este triunfo, el oriundo de Monterrey consigue su primera victoria de la temporada en la Serie IndyCar.

En la cuarta carrera del campeonato 2022, celebrada circuito de Barber Motorsports Park, O’Ward fue el pionero en la meta, con lo cual se suman tres triunfos en la categoría.

El regiomontano arrancó la competencia en el segundo puesto y mantuvo un ritmo constante durante la competencia. No obstante, en la vuelta 63 de 90 que estaban contempladas, O’Ward logró adelantar al neerlandés Rinus Veekay.

El segundo lugar del Gran Premio de Alabama fue para el español Alex Palou, quien había sido el último ganador en este circuito. Rinus Veekay tuvo que conformarse con el tercer puesto pese ha haber liderado gran parte de la carrera.

De acuerdo con información de Motorsport, uno de los mejores resultados de Patricio O’Ward durante la temporada fue en Long Beach donde obtuvo el quinto puesto, por ello este triunfo representa un avance importante en el campeonato.

