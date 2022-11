El Real Madrid pierde su primer encuentro de LaLiga contra el Rayo Vallecano

La casa blanca ha abandonado el liderato luego de perder en su encuentro contra el Rayo Vallecano este lunes 7 de noviembre. Un partido que dejó un buen sabor en la primera mitad con cuatro goles y uno más en el tiempo complementario. Por su parte, Carlo Ancelotti ha indicado que solamente dependen de su rendimiento individual para poder seguir en la pelea por el título en esta temporada.

Ahora Asensio ha vuelto al once inicial y ha demostrado su calidad como jugador profesional una vez más. Sin embargo, no bastó para evitar que un buen Rayo Vallecano colocara al club merengue contra las cuerdas y les arrebatara el resultado del encuentro. No habían pasado ni siquiera 5 minutos cuando los rivales se pusieron por delante en el marcador con un gol de Comesaña tras la asistencia de Fran García para sacar provecho y mandar el balón al fondo de la red.

El Real Madrid lo empató, pero no le alcanzó

Sin embargo, el Real Madrid logró darle la vuelta al encuentro al encajar su primer y segundo gol por parte de Militao y Modric. Aunque no fue suficiente y los de Iraola lograron empatar el partido antes de terminar la primera mitad con un gol de Álvaro García. Luego, en el tiempo complementario tuvieron una oportunidad desde los 12 pasos que desaprovecharon, pero en el segundo lanzamiento Óscar Trejo logró mandar la pelota al fondo de la red. Courtois pudo detener el primer penalti en contra, sin embargo, la acción tuvo que ser repetida nuevamente, ya que se adelantó. Al finalizar el encuentro, el director técnico del club merengue afirmó que su equipo está pasando por un bajón en el rendimiento a causa del parón que supone la llegada del mundial Qatar 2022.

El club merengue demostró serios problemas para mantener el balón en su cancha, eran muy pocos los pases que lograban conectar antes de perder la posesión. Por lo tanto, su juego esta vez fue con pases en profundidad mientras que Courtois tuvo un papel importante durante el encuentro con varias intervenciones.

Luego de los 30 minutos de juego el Real Madrid pudo gestar una jugada de peligro en el área rival para terminar en un penal a favor cuando Marco Asensio recibió una falta. Tras el VAR el árbitro determinó que la jugada era penal y Modric logró anotar el primero, justo cuatro minutos antes de que Militao colocara el 2 a 1 con un cabezazo al fondo de la red tras una jugada de córner.