CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo Sánchez expresó nuevamente su deseo por dirigir al Real Madrid, lo hizo apareciendo en el programa español El Chiringuito, sin embargo, el estratega mexicano volvió a ser descartado por Florentino Pérez y la dirigencia del conjunto merengue, quienes prefirieron apostar por el regreso de Carlo Ancelotti.

No es algo que desconozco, Florentino Pérez sabe que estoy dispuesto y que a mí no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores”, respondió ‘Hugol’ al ser cuestionado si sería capaza de dirigir al Real Madrid.