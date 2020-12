Durante una entrevista concedida al diario As, Emili Rousaud, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, ha asegurado que el actual salario de Leo Messi resulta insoportable para el club y que su continuidad pasa por ofrecerle un proyecto deportivo sumamente atractivo.

“Aquí lo que importa es el proyecto deportivo. Cuando Messi dijo que se iba no lo dijo por dinero. Tiene el salario más alto del mundo, no hay nadie que cobre más que él. No se va porque cobra poco, se quiere ir porque quiere ganar títulos. Ya lo dijo en su día: ‘no nos alcanza’.

Leermás... Cristiano Ronaldo habló de su rivalidad con Lionel Messi y los problemas en Barcelona

Él quiere un equipo en el que haya talento (…) En el entorno actual del club no se hace sostenible el salario de Messi. Es insostenible. Hay que llegar a un acuerdo. El proyecto que le presentaremos es atractivo”, explicó.

Asimismo, el precandidato se refirió a su deseo de, en caso de resultar elegido, recuperar al brasileño Neymar. “Hemos hablado con el entorno de Neymar y él hizo unas declaraciones que alguien interpretó en el sentido de que quería que Messi fuera a París y no, Neymar quiere volver a Barcelona como pasó en el verano del 19.

Ahora no se puede pagar traspaso y sería a final del contrato.

Tenemos una visión poco objetiva con Neymar. Costó entre 57y 80 millones, que ya me he perdido y no pienso discutir este tema, pero ingresamos 222, que yo he visto el cheque. Ese dinero no lo invertimos bien.

Si lo hubiéramos hecho, nadie hablaría mal de Neymar, sino que nos felicitaríamos por el dineral que dejaron los franceses. Es como pasó con Milla y Guardiola. Se fue y no pasó nada. Milla se fue y nunca habló nadie de él. Se olvidaron porque la solución estaba en casa”, indicó.