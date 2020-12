La Selección Mexicana tendrá un 2021 cargado. Para Gerardo Tata Martino, entrenador del seleccionado mayor, la prioridad para por las Eliminatorias para el próximo Mundial de Qatar 2022, pero también los Juegos Olímpicos de Tokio.

En una entrevista para TUDN, Martino sorprendió al priorizar a los Juegos Olímpicos por encima de otras competencias como el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf o la Copa Oro. A su vez, dijo que trabajará en conjunto con Jaime Lozano para delinear las plantillas de la Mayor y la Sub-23.

Lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que compartimos a la par: Final Four, Juegos Olímpicos y Copa Oro donde evidentemente vamos a darle prioridad a los JJ.00, seguramente es un tema que seguiremos hablando con Jaime (Lozano) respecto a incluso los 3 mayores que eventualmente vaya a elegir, porque esos no van a participar en Copa Oro”, explicó Tata Martino.

La pandemia de coronavirus produjo que el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro tengan que jugarse en 2021, generando un calendario muy cargado y apretado. De todas maneras, Martino sabe que las Eliminatorias son prioridad, pero resaltó lo mismo para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Los Juegos Olímpicos serán la prioridad en Selección Mexicana" Gerardo 'Tata' Martino en exclusiva con @GibranAraige para @Lineade4TUDN 😎 🏆 🇲🇽 🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/pCCloobqA7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 30, 2020

El plan conjunto de Martino y Lozano

En este sentido, con vistas a Tokio, Gerardo Martino explicó que la idea es que la Selección Mexicana Mayor tome la menor cantidad de jugadores posibles del Sub-23 que dirige Lozano. Esto se debe a que hay varias figuras jóvenes que ya han estado o estarán bajo las órdenes del Tata.

“Él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en tanto y en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son sub-23, menos le tocaré el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá; seguramente habrá alguno que no tenemos posibilidad de negociar de alguna manera, pero dentro de un equilibrio pero sabiendo que a mediados de año los JJ.00 son prioridad”, aseguró.

Así que habrá que esperar cómo se terminarán por delinear ambas plantillas para las competencias que tendrá la Selección Mexicana en 2021. Pero Martino ya conoce las prioridades y, en base a ello, trabajará a merced.