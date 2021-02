Rafael Nadal tuvo uno de sus peores partidos de su vida y perdió ante Stefanos Tsitsipas, resultado con el que quedó eliminado en los de Cuartos de Final del Abierto de Australia.

En el juego, que duró cuatro horas y cinco minutos, el español tomó la ventaja al ganar los primeros dos sets, pero entró en una mala racha y fue superado por el griego, que ganó los últimos tres sets, por lo que el marcador final fue de 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4 y 7-5.

Rafael Nadal derrotó a Laslo Djere, Michael Mmoh, Cameron Norrie y Fabio Fognini, pero no pudo contra Stefanos Tsitsipas, uno de los mejores 10 del mundo, rivales que se le han dificultado en este torneo, ya que la última vez que venció a uno fue Milos Raonic en 2017.

“He fallado algunas pelotas que no debía. He tenido varios errores importantes en el ‘tie break’ que no puedo hacer si quiero ganar el partido. Dos remates, una derecha. Él ha sido mejor que hoy yo y sólo me queda que felicitarle”.