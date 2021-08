Unas semanas antes de que comenzara la temporada 2021-22 para el FC Barcelona se dio la sorpresiva salida del jugador más importante de su historia: Lionel Messi, algo que parecía imposible.

Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club, todo parecía indicar que el astro argentino continuaría en el Barcelona, de hecho esa fue una de las promesas del español durante su campaña, pero no lo consiguió debido a reglas financieras de LaLiga.

Estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el club. Me hubiera gustado comparecer aquí con Leo para anunciar que seguía, era el sueño de todos los culés. Me hubiera gustado firmar el último contrato, y Leo ha hecho todo lo que ha podido y más para que esto se produjera. No hay nada que reprochar”, apuntó en su momento Laporta.