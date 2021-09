Sergio ‘Checo’ Pérez completó una gran actuación en el Gran Premio de Italia del pasado domingo y pudo terminar en el tercer lugar gracias a un choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, aunque no le fue posible subir al podio ya que una penalización de cinco segundos lo rezagó a la quinta posición.

En la vuelta 32 el mexicano cortó pista y rebasó a Charles Leclerc, de forma inmediata preguntó si debía ceder la posición pero Red Bull, al no obtener respuesta del control de la carrera, le dijo que no y siguió adelante: la lectura de la carrera podría costarle muy caro a la escudería.

“Fue un movimiento osado sobre Charles, preguntamos a control de carrera y no respondieron, seguimos y desafortunadamente tuvimos el castigo”, explicó Christian Horner, jefe del equipo austriaco.

Más tarde, el Checo justificó su accionar argumentando que el conductor de Ferrari no le dejó espacio en la curva para hacer su maniobra y por eso recurrió al corte. No obstante, los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidieron aplicar la dura sanción que afectó seriamente las aspiraciones de Red Bull en el campeonato de Constructores.

¿Cómo va el Checo Pérez en la Fórmula 1?

Hubo polémica por el caso del mexicano ya que los comisarios tardaron cinco vueltas en anunciar el castigo y eso manchó su brillante actuación.

Pérez no había sumado unidades en tres carreras de forma consecutiva: en el GP de Gran Bretaña no tuvo una buena carrera y no pudo completar los circuitos de Bélgica y Hungría por algunas eventualidades.

Fue hasta el GP de Países Bajos que aumentó sus puntos y el circuito de Monza era clave para Red Bull, puesto que Valtteri Bottas había arrancado en el pit lane y ahí estaba la posibilidad de aventajar en el campeonato de Constructores, pero no fue así: parece que al final eso se decidirá entre el finlandés y el mexicano.

Así va la clasificación de la Fórmula 1

1. Max Verstappen-226.5

2. Lewis Hamilton-221.5

3. Valtteri Bottas-141

4. Lando Norris-132

5. Sergio Pérez-118