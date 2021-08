Santiago Muñoz, joven delantero mexicano propiedad de Santos Laguna, jugará ahora en el Newcastle United, así lo informó este día el propio club inglés en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

El atacante estará a préstamo por 18 meses con una opción de compra definitiva, situación que inevitablemente recordó al personaje de Santiago en “Goal”, película que cuenta la historia de un mexicano que militaba justamente el Newcastle.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi! 🙌🇲🇽

— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021