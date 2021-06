Luego de su regreso al cuadrilátero después de una larga ausencia para vencer a Chris Arreola, el ex campeón del mundo Andy Ruiz, ha generado muchas expectativas sobre su próximo rival.

Uno de los nombres que ha sonado entorno al mexico-americano, es el veterano Luis ‘King Kong’ Ortiz, quien a sus 40 años sigue buscando la oportunidad de conquistar un titulo.

Sin embargo, ‘The Destroyer’, se ha negado a pelear en contra del cubano, pues asegura no estar listo, pero sí quiere un tercer capítulo en contra del británico Anthony Joshua.

“Dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro, es un gordo mamón, no me gusta ofender pero es un llorón”, afirmó para TUDN.