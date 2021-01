Mientras ese país atraviesa horas preocupantes por la creciente aparición de nuevos casos de coronavirus, los futbolistas de Tottenham celebraron las fiestas junto al del West Ham y generaron gran indignación

Inglaterra vive horas de extrema tensión con la pandemia. La aparición de una nueva cepa de coronavirus impulsó la curva de contagios y las autoridades decidieron tomar medidas restrictivas para evitar el desborde del sistema de salud. Un total de 44 millones de personas fueron afectadas por la imposición de la categoría 4 de alerta epidemiológica, lo que generó que el 78% del territorio deba respetar estas medidas. En ese contexto, la foto que se conoció de los argentinos Manuel Lanzini, Erik Lamela y Giovani Lo Celso celebrando la Navidad desató un auténtico escándalo.

Lanzini, jugador del West Ham, aparecía en la foto junto con los futbolistas del Tottenham Lamela, Lo Celso y el español Sergio Reguilón, quienes también estaban con sus respectivas familias. Todos los deportistas representan a clubes de Londres, donde se registraron más de 15 mil nuevos infectados en las últimas horas. Rápidamente, el acontecimiento que reunió a al menos 15 adultos escaló en redes sociales y los protagonistas debieron pedir perdón por lo hecho.

“Quiero disculparme por un grave error que cometí durante la Navidad y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Sé que la gente ha hecho sacrificios difíciles para mantenerse a salvo y debería dar un mejor ejemplo”, señaló en sus redes sociales Lanzini, quien afronta su sexta temporada en The Hammers.

Más allá de que ambos clubes difundieron comunicados expresando su indignación con los deportistas que rompieron las medidas decretadas por el gobierno, uno de los más enojados fue José Mourinho, entrenador de los Spurs. “Sabemos lo que somos internamente. No necesitamos abrir la puerta para que se sepa lo que está pasando aquí internamente, cuáles serían las consecuencias, cómo abordamos esa sorpresa negativa. Me siento decepcionado, sólo eso”, destacó el DT portugués en la conferencia posterior al 3-0 sobre Leeds.

Para este duelo, Lamela y Lo Celso (lesionado) no fueron citados, mientras que el español Reguilón quedó en el banco de suplentes y no sumó minutos. “Nos sentimos decepcionados. Les damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones. Por supuesto no estamos contentos. Fue una sorpresa negativa para nosotros”, agregó.

Su molestia fue inclusive mayor con el defensor Reguilón, de quien se ocupó personalmente durante la Navidad: le regaló un cochinillo ya cocinado porque se enteró que pasaría las fiestas solo. “Le di un regalo increíble. Un cochinillo luso, que es increíble para los portugueses y los españoles. Se lo di porque me dijo que pasaría la Navidad solo. Eso pensaba. No estuvo solo, como pudimos ver”, disparó en la conferencia.

El caso obviamente generó amplia indignación por el grave contexto que vive ese país, que inclusive está planificando postergar la Premier League tras la creciente aparición de casos. En las últimas horas, por ejemplo, se aplazó a horas de su comienzo el Tottenham-Fulham que debía disputarse el miércoles pasado por un brote de infectados en Fulham.

“Estamos extremadamente decepcionados y condenamos enérgicamente esta imagen que muestra a algunos de nuestros jugadores con familiares y amigos juntos en Navidad, especialmente porque conocemos los sacrificios que todos en todo el país hicieron para mantenerse a salvo durante el período festivo. Las reglas son claras, no hay excepciones, y regularmente recordamos a todos nuestros jugadores y personal sobre los últimos protocolos y sus responsabilidades para adherirse y dar ejemplo. El asunto se tratará internamente“, advirtieron los Spurs en un comunicado que replicó el medio Talk Sport.

Según el citado diario, la celebración se habría llevado a cabo en la casa del ex París Saint Germain Lo Celso a juzgar por los trofeos del fútbol francés que pueden verse en la foto. Sin embargo, el principal apuntado fue Lanzini, integrante para colmo de otro plantel. Su club, el West Ham, también mostró su indignación por lo hecho: “El club ha establecido los estándares más altos posibles con sus protocolos y medidas relacionadas con COVID-19, por lo que estamos decepcionados al conocer las acciones de Manuel Lanzini. El asunto se ha tratado internamente y se le ha recordado con insistencia a Manuel sus responsabilidades”.

La foto, se cree, la habría publicado un familiar de uno de los integrantes en sus redes sociales, quien rápidamente puso su cuenta en modo privado aunque no logró evitar la viralización. Al mismo tiempo, se desconoce con exactitud cuándo realizaron el evento.

Los medios británicos advirtieron que Tottenham ya realizó dos pruebas de coronavirus a sus jugadores tras la foto, mientras que West Ham realizó una limpieza profunda de su campo de entrenamiento y se cree que Lanzini dio negativo en el examen que realizaron. Manu estuvo en el banco ayer en el triunfo sobre Everton por 1-0 e ingresó en el complemento por Pablo Fornals.