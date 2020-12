Saúl ‘Canelo’ Álvarez marcó un parámetro en el mundo del boxeo, luego de romper contrato con la promotora Golden Boy Promotions del exboxeador, Óscar de la Hoya, que le impidió pelear por más de un año.

Sin embargo, el púgil kazajo Gennady Golovkin, se manifestó a favor de GBP, asegurando que el mexicano sólo buscaba la oportunidad de matar de la Hoya arriba del ring.

“Ya conoces a Óscar, sabes lo sucia que tiene la boca. Todo lo que involucra a Golovkin para él es una pesadilla. Él puede decir lo que sea, pero déjame decirlo de esta manera: si tuviera la oportunidad de matar legalmente a una persona en el ríng, podría aprovecharlo”.

Ante esto el mexicano se mostró molesto por las declaraciones de GGG y aseguró se trataban de estupideces fuera de lugar: “Creo que son estupideces lo que dice. Porque en el boxeo puedes matar a alguien y no pasa nada, no te hacen nada. Él (Golovkin) ha tratado, pero no ha podido”.

Comentó que las palabras de Golovkin están fuera de lugar, pues por la cabeza del ‘Canelo’ jamás ha pasado la idea de acabar con la vida de alguien arriba del cuadrilátero.

“Son estupideces al final lo que dice, porque no puedes decir eso, no es humano decir eso. En el boxeo quieres llegar a lastimar a tu rival lo más que se pueda, pero no llegar a matarlo, por eso creo que lo que dice (Golovkin) son puras estupideces y no es humano”, concluyó.

Mientras Saúl Álvarez volverá el sábado al cuadrilátero para pelear en contra del británico Callum Smith, Gennady Golovkin lo hará este mismo viernes frente a Kamil Szeremeta, retador obligatorio por el título mediano del FIB.