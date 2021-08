Sin pelos en la lengua y ante el pésimo arranque de los Pumas en este Apertura 2021, José Ramón Fernández se le lanzó directo a la yugular del director deportivo Jesús Ramírez, de quien exigió su renuncia inmediata.

“Pumas va a ser colero del futbol mexicano. Pumas no tiene nada. A nadie, de los directivos, les interesa y se está desfondado. Qué pena y qué tristeza. ¡Urgen cambios drásticos! ¡Chucho Ramírez debe de presentar su renuncia mañana mismo! ¿Dónde está el dinero destinado al equipo?”, criticó vía Twitter y muy a su estilo el conductor y comentarista.

Luego de la furiosa reacción de la afición universitaria tras el 0-3 ante Necaxa, ‘Joserra’ reaccionó y criticó duro y contundente el rendimiento del equipo universitario, que no ha podido ganar ni un solo partido en este torneo Grita México, pues apenas ha rescatado dos empates sin goles ante Atlas y Querétaro, con tres derrotas ante Monterrey, San Luis y ahora Rayos.

¿Traidor a su esencia?

Pero el comunicador no ha sido el único que ha levantado la voz ante la aparente crisis de los Pumas, pues un histórico del equipo, Manuel Negrete, también arremetió contra ‘Chucho’ al acusarlo de traicionar la esencia del equipo.

“A pesar de que hoy se promueve el trabajo de fuerzas básicas, la verdad es que no se les da oportunidad. Me sorprende y se debe de exigir que se tenga que trabajar con los jóvenes, que no se vaya a buscar. Creo que ‘Chucho’ Ramírez está en lo fácil, yendo a buscar a Liga de Ascenso, yendo a buscar a lugares donde ya han trabajado con los jóvenes, en otros equipos. ¿Dónde está la cantera?”, afirmó el ex jugador a Cancha.

“Se me hace raro porque Chucho tenía una mentalidad diferente, venía de trabajar con los chavos y hoy no está trabajando con los jóvenes, no está sacando jóvenes que tengan la capacidad de estar en un primer equipo”, añadió.