“Mi sueño es volver a levantar otra Champions League”, fue una de las primeras frases que emitió el astro argentino Lionel Messi durante su presentación oficial con el París Saint-Germain, acompañada de otras que retumbaron y fuerte en la capital francesa y alrededor del mundo.

Tras arribar a París en medio de un gran recibimiento por parte de la afición, la ‘Pulga’ fue presentado en el Parque de los Príncipes luego de realizarse los estudios médicos de rigor, firmar su contrato por dos años y con opción a otro más y pasar su primera noche acompañado por su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Ahí, en la que desde ahora es su nueva casa, Messi ofreció una conferencia de prensa, de la que les traemos sus 10 mejores citas:

1.- “Llego a un equipo que prácticamente está hecho más allá de los fichajes importantes de esta temporada. Estuvo cerquita de ganar la Champions y vengo a ayudar, a intentar dar el máximo. Vengo con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije: mi objetivo y mi sueño es volver a levantar otra Champions. Creo que caí al lugar ideal para tener más chances”.

2.- “No es fácil ganar la Champions: a veces tienes el mejor equipo del mundo y no ganas. Esto es futbol y a veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions, el París lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años. Teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganar. Hay que tener un grupo unido, fuerte, como creo que lo es este vestuario, por lo que se ve desde afuera. Y después también hace falta tener un poquito de suerte. En el futbol la suerte también está. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso la hace tan linda”.

3.- “Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años. Es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas. Ilusionado con empezar a entrenar. Sinceramente, quiero que pase esto rápido, aunque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué junto con mi familia y mi gente. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa”.

4.- “Fue una locura mi llegada. Quiero agradecer a la gente de París. Si hacía falta algo más para que esté feliz, fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de este tiempo juntos”.

5.- “Voy a competir con los mejores y eso es lindo”.

6.- “Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado, empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, pero no te puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando y viendo cómo me vaya sintiendo… Y el cuerpo técnico decida que es el momento estaremos con muchas ganas”.

7.- “Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo rápido. Fue emocionante, sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé, porque eso no se deja atrás de un día para el otro. Ilusionado por esta nueva etapa que me toca a vivir a mí en lo deportivo y a mi familia. En esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito. Hay que estar preparado para vivir todo eso junto y lo fuimos asimilando como podía cada uno”.

8.- “Tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno tiene. Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, ojalá ahora juntos seamos más fuertes todavía. Una de las causas fueron también el vestuario, ‘Ney’, Di María, Paredes que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso hizo mucho para elegir este lugar”.

9.- “Antes de irme sin saber dónde iba a ir, le dije al aficionado del Barcelona que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Es mi casa, estuve desde chiquito ahí, muchas cosas vividas. Sabía que me iba a venir a un equipo fuerte, competitivo, que quiere ganar la Champions. Me conocen, saben que me gusta ganar y quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona y por otro va a ser muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar. Veremos…”.

10.- “Quiero agradecer al presidente y a Leonardo, como se pusieron a disposición. Lo rápido que fue en tan poco tiempo. Una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que hicimos y tan rápido. Quiero agradecer el trato, estoy feliz de estar acá, ilusionado, con muchísimas ganas. Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando. Por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para pelear por todo. Ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir ganando, seguir ganando títulos. Por eso vengo a este club. Ojalá todos juntos podamos conseguirlo”.

Así, el astro argentino de 34 años inicia una nueva era en un equipo distinto, luego de su última presentación como jugador del Barcelona el 16 de mayo en la derrota 1-2 ante el Celta de Vigo. Una etapa diferente tras un periodo de vacaciones y obtener la Copa América con Argentina el pasado 10 de julio. Otra faceta de su vida vestido ahora con otros colores, ante una nueva afición y en una nueva casa, aunque con la ilusión y la ambición intactas de seguir haciendo historia en el balompié mundial.