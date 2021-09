El altercado entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant sigue dando de qué hablar en el mundo del boxeo, y en esta ocasión el último en pronunciarse fue el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, quien fue cuestionado por un grupo de reporteros que lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Chávez evitó entrar en polémica y aseguró que ese tipo de roces son normales en la previa de una pelea, incluso recordó que él pasó por episodios similares cuando se encontraba en los mejores años de su carrera. Sumado a lo anterior, la leyenda dejó claro que no que no quiere hablar más sobre Álvarez.

“Son calenturas, a mi también me pasó. A todos nos pasan en las previas de las peleas sabes. Es normal, así son las conferencias en el boxeo, ya no me digan nada del Canelo”, declaró Chávez con un signo notorio de molestia y pidió a los reporteros que dejaran de hacerle preguntas.

¿Por que no quiere hablar del Canelo Álvarez?

Durante una entrevista que Julio César Chávez concedió al conductor Yordi Rosado para su canal de Youtube, el exboxeador reveló que sus hijos no le hablaban tras el gesto que tuvo con el boxeador tapatío en su pelea de despedida frente al hijo de Macho Camacho.

Los elogios de Chávez al Canelo

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez también participaron en aquella función y perdieron sus respectivos combates ante Anderson Silva y el “Inocente” Álvarez, pero más allá de la derrota, ambos recibieron un golpe más duro cuando su padre pidió al Canelo subir al ring tras su combate y lo calificó como “el mejor peleador mexicano de la actualidad”.