Arantxa Chávez llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la ilusión de ganar una medalla de oro para México, pero lamentablemente quedó eliminada en las Semifinales de la prueba de clavados desde el trampolín de 3 metros.

El salto que tenía que hacer en dicha ronda era de 2 vueltas y media a la inversa de 3 grados de dificultad.

Se paró sobre la tabla y comenzó a brincar, pero no pudo elevarse como le hubiera gustado y se quedó en la orilla del trampolín tratando de mantener el equilibrio, aunque finalmente cayó al agua. Todos los jueces le pusieron 0.

Arantxa Chávez contó durante una entrevista con Excélsior que se encuentra muy triste por la manera en la que fue eliminada y que hasta pensó en retirarse a sus 30 años de edad.

De hecho, amago con retirarse tras haber finalizado en el lugar 25 de las rondas preliminares de Londres 2012 y tras no haber podido clasificar a Río de Janeiro 2016.

“Hubiera querido que ese día hubiera sido diferente. Entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada”.

Aunque tuvo una de las mejores calificaciones en el Control Técnico de Clavados que se realizó el mes pasado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, cree no llegó bien preparada al magno evento deportivo que se está realizando en la capital de Japón, ya que no competía desde 2018.

“Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias”.