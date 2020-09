Pese a comandar a su equipo a las semifinales de Conferencia Oeste y llegaban como favoritos para, incluso, ganar la NBA, el alero Kawhi Leonard no pudo igualar lo realizado en San Antonio Spurs y Toronto Raptors, y es protagonista del sendo fracaso de Los Angeles Clippers en playoffs.

La derrota ante Denver Nuggets después de ir ganando la serie por 3-1 es un golpe duro para la franquicia que hace 50 años no logra llegar a las instancias decisivas, y la máxima figura angelina explicó tras la caída en el juego 7 qué fue lo que les ocurrió.

“Estuvimos cerca, Denver es genial. Nos disparamos en el pie los últimos tres juegos, los últimos dos juegos fueron bastante reflejados. Nosotros entramos y no pudimos meter el balón, muy duro en el último cuarto. Esta noche fue un espejo de eso”, señaló Leonard.

En ese sentido, el jugador franquicia de los Clippers agregó que “esas son las cosas de las que tienes que aprender y crecer. No podemos entrar en pánico si no estamos haciendo tiros, o yo no estoy haciendo tiros. Tenemos algunas cosas en las que debemos ser más inteligentes. Incluso subiendo dos dígitos en la segunda mitad. Solo tienes que ser inteligente”.

Paul George and Kawhi Leonard combined to go 0-11 with 0 points in the 4th quarter of Game 7. pic.twitter.com/m6thHDovcG

— SportsCenter (@SportsCenter) September 16, 2020