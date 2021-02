Miguel Herrera, ex entrenador de América, y Álvaro Morales, periodista de ESPN, mantuvieron un tenso cruce en vivo por la polémica decisión del árbitro Luis Enrique Santander de anular un gol de los Pumas UNAM ante Toluca en el juego del pasado domingo por Liga MX.

El debate que se desarrolló en el programa Sportscenter mostró dos opiniones claramente diferentes. Mientras que Morales defendió vehementemente que la decisión de Santander, a instancias del VAR, fue la correcta, para el Piojo no fue así y por eso arremetió contra el propio periodista.

“Hay que leer el reglamento y hay que revisar también lo de Montejano, como levanta el brazo, interfiere a un adversario”, expresó el Brujo Morales, aclarando su opinión. Inmediatamente, Miguel Herrera le salió al cruce:

Alvarito, ves el futbol de espaldas, no me digas esa tontería por favor. Sabes que te aprecio, sé que tú eres un tipo que critica, pero hoy no puedes justificar esa jugada, tú que eres muy objetivo no puedes decir que el gol anulado a Pumas es bueno, no me jodas.

Luego de esta frase, el analista de ESPN siguió defendiendo su postura de que Montejano interfirió a Raúl López. “Montejano levanta el brazo e interfiere en el defensa que no puede llegar a tiempo a rescatar. Aquí se trata de que se imparta justicia, si el árbitro tiene autoridad o es protagonista lo importante es que imparta justicia, que se tome la decisión correcta”, explicó.

Nuevamente, apareció el Piojo para volver a insistir en su postura y para arremeter contra el propio Morales. “Pero no me jodas Alvarito. No puedes decir o justificar el gol anulado a los Pumas. Yo te vuelvo a repetir, hay jugadas que le regresan al portero y el delantero se pone por delante y no las marcan. No tenemos nada de colmillo, y menos Montejano, que es muy joven, no me jodas por favor Álvaro”, cerró.

Toluca se llevó el triunfo por 1-0 gracias al gol de Alexis Canelo sobre la parte final del partido y a la anulación del gol de Vigón antes. Ahora, los Diablos Rojos están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga MX, compartiendo lugar con América