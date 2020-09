Miguel Herrera comenzó la conferencia de prensa tras el empate con Cruz Azul con tremenda molestia, pero no precisamente por lo que ocurrió este domingo.

El técnico del América explotó contra el programa de la Selección Mexicana con el microciclo en el que se llevó a jugadores como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez y Sebastián Córdova, pues todos regresaron agotados.

A partir de eso es que el Piojo culpó a dichas sesiones de entrenamiento de la lesión de Memo Ochoa minutos antes del Clásico Joven, por lo que Óscar Jiménez tuvo que ser el portero titular. “Por eso no quiero prestar jugadores a la Selección, porque son fechas muy importantes para nosotros y para ellos no es Fecha FIFA.

Memo viene fundido, ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, así que yo no me debo preocupar por ellos (Selección Mexicana). Estoy molesto porque nos entregan a los jugadores y ahora hay que tratar de recuperarlos”, dijo luego del 0-0 en el Azteca.

Eso sí, Herrera aseguró entender la exigencia que el Tata Martino tiene en el Tri porque él fue técnico, pero durante su etapa en ningún momento regresó futbolistas tocados en lo físico.

El Piojo regaña a reportero: ‘Si no sabes, no hables’

La primera intervención del entrenador azulcrema fue sobre las constantes lesiones musculares en el equipo, pero con eso “se le prendió la mecha” al Piojo porque se le preguntó si esto era problema del preparador físico, Gíber Becerra.

“No digas nombres si no sabes, cuando te aparezcas en los entrenamientos hablas. Gíber no tiene nada que ver, Ema ya venía tocado desde la semana pasada y tratamos de ponerlo al 100 porque no tenemos más centrales, Cáceres andaba cargado de la pierna y no tenemos a Bruno.

Si no sabes ni preguntes, ni digas nombres, ni a los entrenamientos vas”.