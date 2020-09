Luego de la derrota de 2-3 del Mazatlán FC ante La Máquina de Cruz Azul en donde hubo un polémico trabajo arbitral dirigido por el silbante Óscar Macías, el director técnico del equipo sinaloense, Francisco Palencia, terminó furioso por el error arbitral que se presentó durante el lanzamiento de uno de ellos, donde Jonathan Rodríguez tocó dos veces el esférico, cambiando la trayectoria de su disparo.

El reglamento indica que un jugador no puede tocar dos veces el esférico luego de que está en movimiento, por lo que Palencia consideró que, al cambiar la trayectoria del disparo, el gol debió de haberse anulado y reanudar el partido con tiro libre en favor del equipo mazatleco.

Al finalizar el encuentro, Palencia reventó en contra del cuerpo arbitral, asegurando que le parecía lamentable la toma de decisiones del VAR, recalcando que, es imposible que la pelota tome esa trayectoria con un solo toque, evidenciando que Rodríguez había tocado dos veces el esférico.

“Lamentable la toma de decisiones. Parece que la regla no existiera. Todo el mundo lo sabe. Lo que más me asusta es que no hayan tomado una decisión al ver el VAR. Nos dijeron que no había una toma contundente”, destacó Palencia.