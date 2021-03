Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders se enfrentarán el próximo 8 de mayo en una pelea donde se pondrán en juego varios títulos supermedianos. La expectativa es tan alta por este combate que el primer día de preventa explotó con decenas de miles de boletos vendidos.

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys, será el escenario en donde Canelo y Saunders se enfrenten por los títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Se espera una gran presencia de público en el estadio de los Cowboys y esto ya se vio reflejado en el primer día de preventa de boletos. El promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, dio a conocer la cifra de boletos que se han vendido y la calificó como récord.

“Ya se vendieron más de 20,000 boletos en el primer día de la preventa de Canelo contra Saunders… ¡esto va a ser increíble!”, escribió Hearn en sus redes sociales. Todo apunta a que llegarán a completar los 60 mil asientos que tendrá disponible el AT&T Stadium para los fanáticos.

A 𝗯𝗶𝗴 opening day for #CaneloSaunders presale 👀

🎟 Over 20k tickets snapped up on day one 👊 Read more ⬇️

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 24, 2021