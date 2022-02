Manchester City sigue siendo líder de la Premier League con 63 unidades, aunque luego de caer sólo está 6 puntos encima del Liverpool. La derrota parece no haber gustado nada a los fanáticos y por ello encararon a Phil Foden al término del partido.

De acuerdo a un video que ronda las redes sociales, Phil Foden se encontraba con dos mujeres en el AO Arena de Manchester, que presuntamente son su madre, Claire Foden, y su pareja, Rebecca Cooke.

Estando en uno de los pasillos, un grupo de fanáticos encara al inglés y él les responde, aunque no se engancha con ellos; entra a una puerta, su novia les dice cosas y después se ve salir a su madre, quien pierde el control y empuja a uno de ellos.

Foden after fight party wasn't going to well, wonder what the full story was 🤔 pic.twitter.com/BW1o9bbk5w

