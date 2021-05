Mérida, 25 de mayo.- El ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa precisó esta tarde que no se accidentó en el auto de colección con el que empezó en Campeche su participación en la 7ª edición de Rally Maya México.

“Entregué el auto al equipo de mecánicos y después me enteré lo que pasó y tuvimos que utilizar el amuleto”, explicó en entrevista con Infoqroo.

Calderón Hinojosa inició su participación en el Rally Maya este lunes en un Karmann Ghia, pero este martes, para la tercera etapa lo hizo con otra unidad.

En las últimas horas se dio a conocer que el ex mandatario mexicano se accidentó durante la jornada de este lunes.

De hecho, se dieron a conocer imágenes del auto chocado afuera del hotel sede de la carrera en Campeche.

En entrevista que ofreció expresó al llegar a la Hacienda Mucuyche en Yucatán, donde se ofreció una comida a los participantes del Rally Maya México de autos antiguos, precisó que no se accidentó en el auto, que la noche del lunes lo entregó en buenas condiciones y que el problema se dio posteriormente.

“Yo lo entregué, terminé mi recorrido”, precisó.

El ex mandatario, quien participa por tercer año consecutivo en el Rally México Maya, al volante de un Volkswagen Karmann Ghia, manifestó que está maravillado por los lugares que han recorrido, muchos de los cuales no conocía, e indicó que mientras lo inviten y haya salud, participará en este evento.

Como presidente del país, de 2006 al 2012, Felipe Calderón Hinojosa tuvo la oportunidad de visitar buena parte de la geografía del país, pero le faltó, entre otros lugares, la zona arqueológica de Edzná, de la cual al conocer ahora, no dudó en señalar que es “una maravilla”. “Mientras tenga vida, posibilidades y sobre todo me inviten, pues no tengo un auto clásico, participaré. Ya son tres veces consecutivas que me invita Full Gas y lo agradezco”, expresó.

“No creo que sea un imán, pero si de algo sirve para difundir el evento y los lugares, como está hacienda, creo que está bien”, añadió, luego de comentar que entre los 122 autos clásico participantes le llamó la atención un Jaguar modelo 1945.

Con sombrero y cubrebocas, Felipe Calderón mencionó que estuvieron en la zona arqueológica de Edzná, “no la conocía, pero me pareció muy impresionantes”.

“Es un rally extenuante con un recorrido de 350 a 450 kilómetros diarios a temperaturas muy elevadas. Es muy agotador, pero los lugares que hemos podido visitar lo disfrutamos, como el cenote de esta hacienda, que tampoco conocía. La historia y arquitectura de Yucatán es inigualable”, manifestó.

En estas primeras etapas, expresó que tuvo una mala salida, ayer cubrieron toda la ruta. Tuvimos una mala salida, pero lo compensamos rápido. Creo que hemos hecho buenos tiempos”, indicó.

“Hoy igual se me complicó la etapa, por problemas en el auto, que es el sustituto, incluso lo tuvimos que arrancar a empujones varias veces”, contestó. (Infoqroo)