Durante el juego 6 de la Serie Mundial, Justin Turner salió por ser positivo por Covid-19, todo indicaba que se perdería los festejos de los Dodgers, pero no fue así.

Pese a estar contagiado de coronavirus, el beisbolista regresó al campo para recibir el título de las Grandes Ligas que el equipo de Los Ángeles conquistó tras derrotar en el Clásico de Otoño a los Rays de Tampa Bay.

Turner apareció con el resto del equipo festejando el campeonato de la MLB, portaba un cobrebocas al principio, pero después lo olvidó.

El jugador se quitó la mascarilla y en las fotografías se le obervó junto al mánager Dave Roberts, quien hace algunos años padeció de cáncer.

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020