El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire, pues cuando todo parecía apuntar a que ficharía con el Real Madrid a coste 0 llegó una oferta ‘irrechazable’ del PSG, y tras ese hecho le habrían impuesto un ultimátum al francés, pues en apariencia si no se decide rápido se olvidarán de él.

Mbappé ha comentado en repetidas ocasiones que se tomará las cosas con calma y que de momento está concentrado en el PSG; no ha decidido si se va o no, pues quiere ver su mejor opción para su carrera, pero el Real Madrid le estaría metiendo presión y quizá no termine bien para ellos.

¿Qué le habría dicho el Real Madrid a Mbappé?

De acuerdo al diario británico ‘The Times’, los directivos del Real Madrid estarían en comunicación constante con Mbappé recibiendo novedades acerca de su futuro, pero tras la supuesta oferta de renovación que hizo el PSG, todo cambió entre ellos.

Los informes dictan que el Madrid y el francés ya tendrían un preacuerdo de palabra que esperan que se cumpla, pues todo se habría dado desde inicios de año, cuando él ya era libre de negociar.

El problema recae en que Real Madrid no esperará a Mbappé por siempre, así que le han puesto un ultimátum sobre la mesa: respeta el preacuerdo y llega con ellos en verano o si se queda en el PSG o va a otro equipo, él ‘dejaría de existir’ para los Merengues y ocuparían el dinero en Haaland.

Si el francés no ficha con los españoles este verano, se podría decir que lo ‘vetarán’ de su plantilla, pues han intentado ficharlo desde hace meses pero la negativa del cuadro parisino lo impidió; ahora que tiene vía libre, esperan el bombazo, pero de no cumplirse le dirían adiós.

Mbappé ha sido el referente absoluto del PSG en los últimos años y sin duda es uno de los jugadores más buscados en el mercado de fichajes, por lo que ya veremos si permanece en la Ligue 1, va a LaLiga o termina en otro club.