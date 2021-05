Miguel Herrera firmará el día de hoy su contrato con Tigres y se espera que el club haga el anuncio oficial por medio de sus redes sociales en punto de las 12:00 horas.

Al parecer, esta tarde solamente publicarán un video, no se realizará la tradicional conferencia de prensa.

De acuerdo a Willie González, los de la UANL esperarán para presentar a su nuevo entrenador ante los medios de comunicación por ‘culpa’ de Ricardo Ferretti.

El periodista de Multimedios contó que el ‘Tuca’ todavía asiste a las instalaciones del club y no quieren que se cruce con el ‘Piojo’, pues, aunque estos dos se llevan bien, esa sería una situación bastante incómoda para la directiva del equipo de San Nicolás de los Garza.

El estratega brasileño todavía tiene contrato y su abogado le habría recomendado ir tanto a la casa club y como al estadio para no incumplirlo. No realiza ninguna labor, solamente hace acto de presencia, se fuma un cigarro y se toma un café.

[COMENTARIO AL DÍA 🗣📺📻]

Me dice un pajarito que no puede haber conferencia de Miguel Herrera porque el Tuca no se ha salido del vestidor. Va todos los días al estadio. Su abogado probablemente le dijo que debe presentarse a trabajar hasta que termine su contrato

🎙️@WillieMty pic.twitter.com/qsacCw8IW7

— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 20, 2021