Las últimas noticias en torno a Floyd Mayweather sorprendieron al mundo del boxeo, y es que el estadounidense se encuentra abierto a realizar una nueva exhibición en 2022 y ya se encontraría en negociaciones con su posible rival. Según los últimos reportes, el boxeador que se retiró con un invicto de cincuenta peleas volvería a pisar el ring el 20 de febrero en Dubai.

Después de su polémica pelea ante el youtuber Logan Paul, que finalizó sin resultado y generó ganancias astronómicas, Floyd Mayweather aseguró que no volvería a subirse al ring. Sin embargo, “Money” habría recibido una oferta irrechazable desde Medio Oriente para calzarse los guantes una vez más y así lo confirmó en una rueda de prensa.

“Es un gran negocio, se los repito un gran gran negocio. En 2022, aquí en Dubái habrá exhibiciones, un gran negocio y algunos eventos interesantes”, expresó el boxeador de 44 años en declaraciones relevadas por “Fighthype”. “¿Un combate? Puede que hagamos más de un combate. Queremos dar a la gente algo de entretenimiento. Así que sí, será más de una pelea”, añadió.

De inmediato, las especulaciones sobre su próximo rival comenzaron a tomar el centro de la escena. En ese sentido, Floyd Mayweather confirmó que se encuentra en plenas tratativas con el youtuber Money Kicks. “Hablé con mis asesores sobre Money Kicks, realmente no lo sabemos. Es de Dubai, va a ser genial”, manifestó sobre la exhibición que se realizará en el helipuerto del Burj Al Arab Jumeirah.

Money Kicks ha tenido dos presentaciones como peleador amateur y se mantiene invicto. “Está haciendo grandes cosas y me gusta lo que veo”, sentenció el boxeador estadounidense sobre su posible rival. “No me gusta llamar a lo que estoy haciendo una pelea. Me gusta llamarlo una muestra de boxeo de edición limitada”, concluyó.

Las últimas exhibiciones de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather se retiró del boxeo profesional en agosto del 2017 después de conseguir su victoria número cincuenta ante Conor McGregor. Luego de enfrentar a la estrella de UFC, “Money” se dedicó a realizar una serie de exhibiciones por el mundo que le ayudaron a aumentar la fortuna obtenida a lo largo de su exitosa carrera.

El 31 de diciembre del 2018, el oriundo de Michigan se midió ante el peleador de kick boxing japonés Tenshin Nasukawa, a quién venció por knockout en el primer round. Así fue como se mantuvo alejado de la actividad hasta el 6 de mayo del 2021, cuando se midió ante Logan Paul, a quien no pudo vencer en ocho asaltos.