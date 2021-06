Floyd Mayweather Jr. está a pocos días de volver a los cuadriláteros para una pelea de exhibición ante el youtuber Logan Paul. El evento que se realizará en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida, este domingo realmente promete y, pese al resultado o a cómo se dé el combate, el excampeón mundial ganará una bolsa millonaria.

‘Money’ volverá al ring tras casi dos años y medio de no hacerlo cuando en diciembre de 2018 derrotó en otro combate de exhibición al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en el primer round. En tanto, no pelea profesionalmente desde su pelea de agosto de 2017 cuando noqueó al popular luchador de la UFC, Conor McGregor.

Tras su retiro, la idea de Mayweather es pelear cada vez que pueda y que le sirve tanto para su popularidad, pero sobre todo para su bolsillo. Es que el combate que tendrá ante Logan Paul será un evento que le generará ganancias millonarias.

Según estiman, Floyd Mayweather, a sus 44 años, ganará una bolsa cercana a los 100 millones de dólares por pelear ante el famoso y controvertido youtuber Logan Paul, hermano del también polémico Jake Paul. Será una pelea de exhibición a ocho rounds donde el prestigio del excampeón y una de las leyendas del boxeo mundial estará en juego.

Respecto a esto, el propio Floyd revela sus sensaciones por lo que será esta velada y la ganancia millonaria, a la cual califica de una forma particular, la que obtendrá por enfrentar al famoso youtuber.

“Mi apodo es ‘Money’ por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo”, expresó en el show Inside Mayweather vs Paul.

Logan Paul lanza nueva amenaza contra Mayweather

Las ambiciones de Logan Paul, un youtuber de 26 años con poca experiencia arriba del ring, están por lo alto. Perdió anteriormente ante otro youtuber, KSI, en una exhibición en noviembre de 2019, pero ahora busca dar el batacazo de su vida.

“Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él no sabe con quién se está metiendo en el ring. Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Lo entiendo. Todo lo que he retratado en línea dice lo mismo. Pero ahora estamos realmente en esta vida. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado”, considera.

La previa del combate ya ha entrado en ciertas polémicas, ya que Mayweather mostró su enojo con el hermano de Logan, Jake Paul, hace unas semanas, por haberle robado una gorra durante una entrevista televisiva. Esto derivó en una pelea a los golpes, que tuvo que ser detenida por personal de seguridad.

Recientemente, Logan también se burló del excampeón mundial por el caso de violencia doméstica contra éste último en 2011, que lo llevó a una sentencia de tres meses, donde cumplió con dos. Esto llevó a un intercambio de insultos, que promete continuar arriba del ring el próximo domingo.