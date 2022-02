La situación deportiva cada vez se complica más para Rusia, pues luego de que Polonia y Suecia manifestaron que no jugarían el Repechaje para Qatar 2022 y que Pavel Nedved pidiera la misma acción con República Checa, ahora el combinado de Francia entró a escena y pide que los excluyan del Mundial.

La decisión final sobre si Rusia juega o no el Mundial de Qatar 2022 recae totalmente en la UEFA y FIFA, órganos rectores del futbol europeo y mundial, respectivamente, pero de momento no ha habido una postura, por lo que la fase de Repechaje se mantiene ‘normal’.

Francia pide que Rusia no juegue en Qatar 2022

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), concedió una entrevista con el diario ‘Le Parisen’ confirmando que su país apoya la postura de que Rusia no juegue el próximo mundial, por lo que el campeón del mundo se une a otras selecciones y pide su exclusión.

“El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia. En una situación así se esperaría pronta acción de los altos mandos”, dijo Le Graet.

El presidente de la FFF considera que las selecciones no estarían cómodas de jugar futbol ante un país que inició un ataque de tal magnitud, pese a que sus futbolistas no tienen la culpa, por lo que apoya y pide a la FIFA excluir a Rusia de Qatar 2022.

“En estas circunstancias dramáticas, ¿cómo podríamos contemplar jugar al fútbol contra ese país? No es posible y se debe hacer algo para que suceda”, comentó.

FIFA y UEFA no han dado una postura clara sobre la situación que atraviesa Rusia y Ucrania, pues más allá de decirse ‘preocupados’, no hay acciones. Distintos países esperan que con esta ‘presión’ cedan y castiguen al combinado ruso por las decisiones de Vladimir Putin.