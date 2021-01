Los efectos negativos por el Covid-19 continúan presentes en el deporte, ya que a pesar de tener las primeras vacunas para combatir al virus, un nuevo rebrote afecta a prácticamente todo el mundo, incluido México que vive un emergencia pocas veces vista.

Y es que el virus no da tregua en la mayoría del territorio mexicano, lo que afecta que pueda haber público en los eventos deportivos, tal es el caso de Guadalajara, Jalisco, lugar donde se planeaba tener la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Canelo tendría su primer pelea del 2021 en febrero próximo y se tenía en mente llevarla a cabo en territorio mexicano, pero ante el avance del Covid, parece que no podrá ser así.

Saúl Álvarez no ha peleado en México desde 2011, por lo que tras convertirse en agente libre se pensaba que podía regresar para tener un combate, ya que no estaba sujeto a un contrato para tener peleas solo en Estados Unidos; sin embargo, la situación por la pandemia hace que la posibilidad se prácticamente nula, al menos para el primer semestre del año.

Si el avance en la vacunación y el número de contagios disminuye poco a poco en México, podría ser posible ver al Canelo en territorio mexicano, donde podría enfrentar a Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Gennadiy Golovkin, todos rivales de alto calibre.

🇲🇽 168 Lb 🥊 Todo listo para regresar al ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith

🇺🇸 168 Lb 🥊 All set to return to the ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/a0pY6PEsBJ

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020