Rogelio Funes Mori debutó con la Selección Mexicana y lo hizo como goleador en el triunfo 4-0 del Tri ante Nigeria. El delantero recientemente naturalizado mexicano aseguró que cumplió uno de sus máximos objetivos tras ver sus primeros minutos con el Tri.

Aunque reconoció que hubo nerviosismo previo a su debut.

Tuve un poco de ansiedad y un poco de nerviosísimo, pero la verdad es que los chicos me han tratado muy bien y la gente me ha tratado muy bien, eso lo asumo y todo se me hizo más fácil”, indicó.