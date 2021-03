La FIFA abrió un procedimiento en contra de la Selección Mexicana por los insultos homofóbicos que realizaron los aficionados durante el partido de hace unos días contra República Dominicana.

Los pocos aficionados mexicanos que acudieron el jueves de la semana pasada al estadio no se supieron comportar, pues insultaron al portero dominicano.

Y es que, cada vez que el cancerbero realizaba un saque de meta, los aficionados gritaban: “Ehhh, put…”.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, advirtió que, si los aficionados se siguen comportando de esta manera, se tomarán medidas extremas para la Gran Final del Preolímpico de la Concacaf.

El directivo dijo que el partido decisivo se podría jugar a puerta cerrada, aunque en lo personal no le gustaría.

México enfrentará este domingo a Canadá y si avanza a la siguiente ronda se mediría ante el ganador del partido entre Honduras y Estados Unidos.

Yon de Luisa comentó que, contrario a lo que varios medios han publicado, la FIFA no impediría que la Selección Mexicana Sub 23 asista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Si los aficionados siguen gritándole al portero, podrían ocasionar que el combinado nacional deje de participar en torneos importantes.

“En este caso en particular, no, pero más adelante sí se podría dar. Si no lo logramos parar, sí corremos el riesgo de no participar en competencias internacionales. Es algo que no debemos ni de pensar”.