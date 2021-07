El presidente y director general de los Empacadores de Green Bay, Mark Murray, mantiene la esperanza de que Aaron Rodgers juegue con ellos esta temporada, pero no sabe si el quarterback se presentará a los entrenamientos iniciales. “Hemos estado en constante comunicación”, dijo Murray el lunes después de que el equipo sostuvo su reunión anual de accionistas.

“Han pasado meses. Esperemos que podamos resolverlo todo”, añadió.

El comentario siguió a la información de la cadena NFL Network de que Rodgers, tres veces elegido Jugador Más Valioso, ha dicho a gente cercana a él que no quiere jugar con los Empacadores esta temporada. Posteriormente ESPN reportó que Rodgers y los Empacadores están cerca de un acuerdo que incluirá eliminar la temporada 2023 de su contrato.

El agente del jugador, David Dunn, no respondió a un mensaje para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

Los Empacadores comienzan su campamento de prácticas el miércoles. Murphy indicó que no han pensado en canjear a Rodgers. El quarterback no participó en las actividades organizadas por el club esta primavera , un cambio respecto de su rutina habitual de pretemporada. Y no asistió al minicampamento obligatorio de los Empacadores. De acuerdo con el contrato colectivo de la NFL, Rodgers sería multado con 50,000 dólares por cada día que no se presente a entrenar.

El futuro de Rodgers con los Empacadores ha sido la historia más importante de esta pretemporada en la NFL desde que ESPN reportó poco antes del Draft que el JMV reinante no desea volver a Green Bay. “Lo queremos de vuelta”, dijo Murphy a los 3,900 accionistas que acudieron al Lambeau Field.

“Estamos comprometidos con él para el 2021 y más allá. Es nuestro líder. Queremos ganar otro Super Bowl con él”, sentenció.

El gerente general Brian Gutekunst mencionó el nombre de Rodgers en primer lugar cuando se referió al “fuerte núcleo de vuelta” en la ofensiva.

