A pesar del VAR, a pesar de contar con la tecnología, a pesar de tener como presidente de la Comisión de Arbitraje a uno de los mejores silbantes en la historia de México, para exjueces internacionales, como Gilberto Alcalá y Felipe Ramos Rizo, no hay vuelta atrás: “Este torneo ha sido el peor arbitrado en los últimos 10 años”.

Alcalá Pineda va por el tema lógico: “Todos los que estamos fuera de la Comisión, analistas, exárbitros, periodistas deportivos, entrenadores, jugadores, vimos un arbitraje lamentable, triste y penoso durante las 17 fechas. Ha sido uno de los torneos, junto con el VAR, para el olvido. Lo más triste y lamentable es pensar que somos de los mejores del mundo”.

Ramos Rizo, mundialista en Corea-Japón 2002, es claro al decir que la falta de instrucción y de mano dura por parte de Brizio han sido las principales causas del magro trabajo arbitral: “No sé qué pase con Arturo, debe mandar a la banca a quienes no funcionen, porque qué sencillo resulta, como árbitro me equivoco y no pasa nada, estoy seguro de que cada ocho días tengo designación”.

Que Arturo Brizio salga a defender a los silbantes es algo que Alcalá no entiende: “Lo más sano sería reconocer y nadie lo tomaría a mal. El 95% de la gente del futbol nos damos cuenta de que el arbitraje no está en su mejor momento, está en los peores de la historia; si piensan otra cosa, estamos todos locos”.

Ojalá que “en la Liguilla cambien las cosas. Hay árbitros de calidad, pero hoy están echados a la hamaca”.

La crisis en el arbitraje, la falta de figuras, comenzó para Ramos Rizo “desde hace 15 años, cuando vino gente que no sabía nada de arbitraje: Aarón Padilla [qepd], Rafael Mancilla y algunos más. Todo lo ganado, se perdió. Hoy, Arturo tiene tres años y medio al frente y no ha cambiado nada. La situación es crítica. Hoy existen buenos árbitros, como César Ramos, pero figura no lo es, y eso es por falta de instrucción”.

