No pudo ser un mejor arranque para los campeones Tampa Bay Buccaneers. En el encuentro inaugural de la temporada 2021-22 de la NFL, el vigente campeón, comandado por el quarterback Tom Brady, derrotó a los Dallas Cowboys 29-31 en el Raymond James Stadium.

Brady, siempre acompañado por su mejor socio Rob Gronkowski, lanzó para 379 yardas, completando 32 de 50 intentos y con 4 pases de anotación en su cuenta.

Los Buccaneers se apoyaron en él y en la velocidad de Gronk, quien conectó dos touchdowns en su primera noche en esta campaña y corrió para 90 yardas, siendo una de las armas vitales de Tampa para llevarse la victoria.

Ya son 100 TD entre Brady y Gronkowski (86 en temporada regular y 14 en playoffs) y se mantienen al acecho de la marca de Peyton Manning y Marvin Harrison (114).

Del otro lado, los Cowboys resistieron y llevaron el partido al límite en el último cuarto, en una de las noches más esperadas por su quarterback Dak Prescott, quien se perdió prácticamente toda la campaña anterior y dijo ‘presente’ en el inicio de la Semana 1.

Prescott lanzó para 403 yardas, con tres pases de anotación y una intercepción. Su mejor socio durante la noche fue Amari Cooper, con dos touchdowns y 12 recepciones para 129 yardas.

Los Cowboys se pusieron adelante en su última posesión con una patada de Greg Zuerlein de 48 yardas. Los Buccaneers, entonces, apostaron por acarrear lo más posible el ovoide para responder de la misma manera. Y allá fueron, con la mejor versión de Brady y Gronkowski.

Con el reloj agotado, vino el turno de Ryan Succop para sumar los tres puntos definitivos de este 29-31.

