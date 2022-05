El ex presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez, reapareció en un video, en el que promete que expondrá su “versión de los hechos”, que derivaron en su exclusión definitiva de la Cooperativa Cruz Azul y provocaron que ahora tenga dos órdenes de aprehensión en su contra.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dice Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente del Cruz Azul, en un video de dos minutos.

Guillermo Álvarez Cuevas renunció a la Cooperativa Cruz Azul desde el pasado 31 de julio del 2020, después que se destaparon casos en su contra, en los que se le señalaba por presuntas operaciones con dinero de procedencia ilícita. A partir de ahí, no se supo del paradero del expresidente de La Máquina Celeste.