Guillermo Vázquez, director técnico del Atlético de San Luis no piensa en irse del equipo, y asegura que este saldrá del bache: “Este torneo ha sido irregular, hemos cometido muchos errores, pero se ha mostrado otra cara, hemos tratado de atacar al rival, pero el resultado no nos acompaña. A pesar de esto lo seguiremos intentando, no queda otra, hemos dejado muchos puntos y en esta recta final trataremos de recuperarlos”.

El equipo ha sido afectado por lesiones y la pandemia de coronavirus: “En todas las áreas nos falta gente, estamos muy justos y cualquier baja nos afecta. Hoy recuperamos a Felipe Gallegos, eso dentro de todo es buena noticia… Cualquier baja es sensible y se resiente”. Del juego comentó: “El equipo insistió por buscar el empate, pero desafortunadamente no lo conseguimos…”.