“Haber llegado al Barcelona es el sueño de mi vida”: Miralem Pjanic

BARCELONA — Miralem Pjanic proclamó en su presentación como nuevo jugador del Barcelona que llegar al club azulgrana “es el sueño de mi vida” y que compartir vestuario con Lionel Messi, “un extraterrestre” será un placer después de una carrera en la que jugó al lado “de grandes jugadores”.

“Mi carrera ha sido importante pero hoy llego al máximo”, especificó el mediocampista bosnio, convencido de que el Barça “recuperará su papel” esta temporada.

“Me habría gustado llegar al Barça a los seis años”, se sonrió para explicar que el mercado del futbol “tiene estas cosas” y descubriendo que sus contactos con el club español “comenzaron la temporada pasada. Vengo de un gran equipo, porque es muy difícil salir de un club como la Juventus, a la que siempre estaré agradecido, pero era el momento de tener nuevos retos y llegar aquí es lo máximo”.

“Salir de la Juve es complicado”, reiteró Pjanic destacando que después “de 9 años en Italia necesitaba nuevas metas y el Barça siempre fue el sueño de mi vida”.

Pjanic, que llevará el dorsal número 8 de Andrés Iniesta, firmó, a sus 30 años, por cuatro temporadas como azulgrana, y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

“He hablado con Koeman dos o tres veces para saber un poco cómo iba todo”, reconoció sin especificar cual será su labor específica en el equipo: “Tenemos que esperar a que me sume al grupo y luego veremos cómo quiere jugar y cómo quiere utilizarme el mister. La temporada es larga y todos tendremos oportunidades. Puedo jugar en todas las posiciones del medio y voy a dar lo mejor de mí”.

Del Barça destacó que siempre lo vio “como el más grande… Jugar aquí ya fue un orgullo porque desde pequeño soñaba con jugar en el Barça y ahora formar parte de este equipo, de este club, es extraordinario”, relató, dejando claras sus ambiciones: “Aspiramos a ganar todos los trofeos y es una gran oportunidad para mí. Espero ser de gran ayuda con mi experiencia y con mi futbol. Es un reto estar en este vestuario con todos los grandes campeones que hay. Espero ayudar con mi experiencia y mi futbol”.

Reconoció haber visto la goleada que sufrió el Barça en Lisboa ante el Bayern y explicó que son situaciones “que pasan a veces. Vi el partido. Son partidos que pasan, derrotas muy dolorosas, que yo también sufrí… Son noches que todo sale al revés y tuve la impresión que todo fue al contrario. La situación del Covid no es excusa. Ha sido un golpe importante, difícil de aceptar”, clamando que debe quedar atrás: “El grupo quiere pasar página. Tenemos que pensar en nosotros y estar unidos, hacer un grupo fuerte y sano. Solo así podemos repetir los éxitos del pasado”.

También reconoció haber estado “al tanto” de todo lo que pasó con Messi y se mostró “contento” de la permanencia del argentino en el club, asegurando que nunca “lo vi con otra camiseta… Para mí era imposible y pensaba que todo se acabaría arreglando. Mi voluntad era jugar con él. A Messi lo he conocido hace dos o tres días y aún no he podido entrenarme ni jugar con él pero creo que es un extraterrestre, probablemente el mejor futbolista de la historia”.

“Fue una suerte jugar con futbolistas como Cristiano Ronaldo o Totti. Pero ahora es el máximo y quiero divertirme con todo el equipo. Los 25 seremos importantes porque creo en el espíritu del grupo”, resolvió, no entrando a valorar la posible salida de Luis Suárez pero hablando de él como “un gran goleador que ha hecho mucho aquí. No sé qué pasará, qué quiere de su futuro pero sería un placer jugar con él y si va a la Juve puedo decirle que se irá a un grandísimo equipo también”.