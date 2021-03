Cancún, 21 de marzo.- Daniela Michelle de Loera Reyes, atleta quintanarroense con Síndrome de Down es una historia de superación que confirma que para hacer deporte no hay límites.

Trabaja de la mano del entrenador Carlos Llanes Aké en busca de cumplir su sueño: ser la número uno a nivel mundial

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down su trabajo es muestra de superación y esfuerzo.

En un comunicado, se explica que desde que De Loera Reyes inició hace cuatro años sus entrenamientos de natación con el profesor Carlos Llanes Aké, no ha parado de trabajar a pesar de la pandemia del Covid-19, ya que su objetivo de siempre es nadar para ser la mejor de su deporte a nivel mundial.

La discapacidad de Daniela Michelle no fue impedimento para iniciarse desde los ocho años en la natación en su ciudad natal, Aguascalientes y a sus 24 años, ha tenido grandes vivencias en su deporte representando a Quintana Roo, después de ganar podios tanto a nivel nacional como internacional.

De Loera Reyes es especialista en las pruebas de 100 y 200 metros pecho y mariposa, respectivamente, pero también trabaja las modalidades de 200 y 400 metros en combinado individual y los 50 metros libres, en la que en 2017 logró el récord en el 4×50 con tiempo de 2:36:55 durante el Campeonato Mundial celebrado en Toronto, Canadá.

Pese a su discapacidad, cada vez ha sorprendido a su entrenador en la alberca pues es tanto el deseo de ser campeona mundial, que ella misma apunta sus propios tiempos a mejorar en los entrenamientos que realiza de lunes a viernes, con sesiones de 50 minutos, por ahora, en medio de la pandemia de Covid-19, aunque Daniela de Loera entrena por lo regular, dos horas al día.

La sirena caribeña no tiene un evento como tal establecido en el calendario de este año debido a la pandemia, sin embargo, sigue trabajando de manera normal en la Alberca Olímpica de Cancún con el apoyo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ).

“Estamos trabajando de manera general, esperando para cuando se abran las competencias presenciales no tener problemas en la preparación. Ella no ha dejado de entrenar, incluso cuando no se podía nadar en la alberca olímpica, trabajó en la alberca de su fraccionamiento”, dijo.