Hugo Sánchez compartió su análisis sobre la actualidad del futbol mexicano tras los fracasos de la escuadra femenil y la Sub-20.

“Los dueños de todos los equipos deben estudiar que debe haber un cambio de estructura general del manejo de futbol mexicano a nivel federación y nivel liga”, expresó Sánchez en ESPN.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría participar en la reestructuración que plante aceptó que ya no le genera interés ser técnico del Tricolor, pero sí otro puesto.

“Podríamos pensar que dirigir a la Federación Mexicana, por ejemplo, un puesto que yo lo podría hacer y que Rafa Márquez fuera presidente de la liga mexicana (Liga MX)”, afirmó.

“Porqué Rafa Márquez y yo no podemos estar en los puestos más importantes del futbol mexicano, ¿por qué no?, entonces podemos estar, lo que pasa es que no quieren, no nos dejan porque no quieren soltar el poder de un sistema que es un sistema que da riqueza”, agregó a su propuesta.

Hugo considera que junto a Márquez son dos personalidades que saben del negocio (futbol) por lo que deben estar en puestos importantes, “no gente que se quiere enriquecer a costa del futbol y que no crezca el futbol mexicano”.

El actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol es Yon de Luisa, y Mikel Arriola es el presidente de la Liga MX, pero desde la perspectiva de Hugo Sánchez, “Ahora no estamos en buenas manos en cuanto a dirigir al futbol mexicano, ni los beneficios de los intereses del futbol mexicano repartidos de manera equitativa”.

El exgoleador del Tricolor propone “la repartición de la transmisión de la liga mexicana y promover la liga mexicana al mundo para así ser algo parecido a Inglaterra y España para que ahí la repartición sea equitativa como pasa en esos países”.