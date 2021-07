Ignacio Ambriz ya viaja a España para iniciar su nuevo desafío en el fútbol europeo al frente de la Sociedad Deportiva Huesca, donde deberá buscar el ascenso a LaLiga. Su objetivo será ese, lo que le permitirá abrirle la chance de, en el futuro, dirigir a la Selección Mexicana.

‘Nacho’ considera que si puede hacer un buen trabajo en el Huesca se le abrirán oportunidades importantes, pero ninguna como la de dirigir a la selección de su país, algo que hizo, por ejemplo, su “compadre” Javier Aguirre, a quien le fue bien en Europa y se le abrió la posibilidad de dirigir al ‘Tri’.

“Lo que me compete es dedicarme al equipo, meterme al cien por ciento, el sueño de ascenderlo; después, armar buen equipo, hacer un gran torneo y ascender. El Huesca me puede abrir la puerta de la Selección Mexicana, Javier (Aguirre) lo hizo, dirigió dos Mundiales. En México se me fueron dando buenos resultados, pero son retos, son apuestas, ahorita no lo tengo en mi cabeza dirigir al Tri, pero después si hay una posibilidad a través de mi trabajo, que las cosas salgan bien, si la gente de Federación se me acerca en su momento, yo orgulloso”, comentó Ambriz en una conferencia de prensa.

Nacho Ambriz confía en que dirigir en Europa le abra la posibilidad en un futuro de dirigir a la Selección Nacional. #NachoAmbriz pic.twitter.com/02fj9STsuA — Violeta Alva (@Viioletitta) July 6, 2021

El ex entrenador del América y el León también se refirió precisamente a los logros conseguidos por Aguirre, de quien fue asistente técnico en su etapa en el Osasuna y el Atlético de Madrid.

“Ha dirigido dos mundiales, ha dirigido al Atlético de Madrid, ha estado en Arabia, es impresionante, es un tipo que quiero mucho, lo respeto. Recuerdo que yo le decía que quería ser director deportivo, secretario técnico y me dijo ‘yo no te veo para eso, lo tuyo es en la cancha’. A mi compadre lo quiero mucho, ojalá tenga la capacidad de igualarlo”, comentó.

¿Ambriz se lleva jugadores de México al Huesca?

En su partida a España, en compañía de sus auxiliares Luis Martínez y Edgar Solano, Ambriz también habló de la posibilidad de contar con jugadores mexicanos en el Huesca. Por el momento, descarta tal posibilidad y desmiente que haya tenido contactos con ciertos jugadores que se han filtrado en la prensa como Fernando Navarro y Antonio Briseño.

“Yo no he dado ningún nombre, no he hablado con nadie. Ustedes me conocen que cuando alguien me quiero llevar, si trabajan en cualquier club yo marco y les digo ‘oye, te interesaría esto o te gustaría esto’. Y de verdad se los digo, honestamente con nadie he hablado”, aseguró.