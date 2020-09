Si bien ha pasado más tiempo lesionado que siendo un aporte dentro de la cancha para Los Angeles Lakers, cada vez que el base Rajon Rondo ha entrado a jugar, ha mostrado que no es un jugador cualquiera y que su influencia ayuda a su equipo a tener un buen presente en los playoffs de la National Basketball Association (NBA).

En la actual temporada ha jugado apenas 48 partidos, dos más que en su primera temporada con los laguneros en 2018-19, registrando un promedio de 7.1 puntos, tres rebotes y cinco asistencias; aunque en la actual postemporada, sus números son grandiosos, marcando nueve puntos por juego y 7.6 asistencias, las mismas que le han permitido entrar en la historia de la competición.

Esto porque con sus 8 pases en la derrota ante Denver Nuggets, por el juego 3 de la final del Oeste, Rondo sobrepasó a Kobe Bryant en el listado de más asistencias en la historia de playoffs, sumando por ahora 1,041 y superando por una a la Mamba Negra, llegando al noveno puesto, y en esta serie podría llegar a alcanzar a otros nombres legendarios como Scottie Pippen, Steve Nash y Larry Bird.

Congrats to @RajonRondo of the @Lakers for moving up to 9th on the #NBAPlayoffs ASSISTS list! pic.twitter.com/a9JJrKkR0P

— NBA (@NBA) September 23, 2020