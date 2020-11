Tras su paso como director técnico por los Dorados de Culiacán el argentino Diego Armando Maradona estableció una amistad con Julio César Chávez y su familia, incluyendo a su hijo el Jr.

Luego de su fallecimiento el exboxeador Jorge ‘Travieso’ Arce escribió en redes sociales sobre la muerte de la leyenda, de quien aseguró en la cancha era un Dios, pero fuera el mismísimo Diablo.

Por último comentó que cada persona elige cómo ser recordado y el legado que deja, hablando sobre la vida del Diego y los problemas de adicciones vividos durante su carrera y tras el retiro.

Esto causó la molestia de Julio César Chávez Jr. quien lo conociera en vida y le pidió respeto a la memoria del fallecido futbolista a causa de un paro cardiorespiratorio que le provocó un edema agudo de pulmón.

“Como chi*gas pinche dienton deja de estar criticando a Maradona y déjalo descansar en paz, apoco tú no has cometido errores?”, respondió el Jr.

Pero la discusión no terminó ahí, pues el ‘Travieso’ continúo la polémica y le respondió: “Claro que como humano he cometido muchos errores, aunque siendo sincero no tantos como los tuyos”, dijo.

Esto ocasionó la respuesta de los seguidores de ambos, algunos a favor del ‘Travieso’ por la vida que llevó Diego Maradona, mientras otros pedían respeto por la muerte del argentino.